Названа причина смерти рабочего, погибшего при уборке снега в Петербурге

Сотрудник "Водоканала" Петербурга, погибший при уборке снега, попал в сепараторную дробилку и получил телесные повреждения, которые не совместимы с жизнью, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Несчастный случай произошел на снегоплавильном пункте на Краснопутиловской, 69. Рабочий застрял в дробилке. К нему сразу же вызвали спасателей. Но сотрудники регионального управления МЧС не смогли его спасти - мужчина получил смертельные травмы.

Снегоплавильный пункт остановлен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Погибшему рабочему было 48 лет. Предприятие обещает оказать помощь семье в скорбных процедурах.