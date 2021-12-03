На Кубани мужчина убил топором тещу и ее знакомого

В Приморско-Ахтарске возбудили уголовное дело против 27-летнего мужчины, который ночью зарубил топором сначала спящую тещу, а потом ее знакомого. Причиной убийства правоохранители называют бытовой конфликт. После зверского убийства мужчина пошел спать. Как сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю, подозреваемого уже задержали.

- Установлено, что фигурант с семьей проживал совместно с тещей и ее знакомым в одном из домов, расположенных по улице Островского в Приморско-Ахтарске. По версии следствия, у фигуранта с погибшими накануне произошел конфликт на бытовой почве. Со слов подозреваемого, в ночь на 2 декабря 2021 года он дождался, когда все уснут, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Мужчина нанес им удары топором, пострадавшие скончались на месте. В полицию позвонила супруга подозреваемого - утром она проснулась и обнаружила тело своей матери и ее знакомого.

Органы следствия будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу на время расследования. Сейчас специалисты собирают доказательства и проводят необходимые экспертизы.