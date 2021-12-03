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03.12.2021 15:17
Рубрика: Происшествия

В Балаклаве в мусорном контейнере нашли тело младенца

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела младенца в Балаклаве. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Крым и Севастополю.

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Тело новорожденного ребенка нашли сегодня утром в Балаклаве местные жители. Они сообщили об этом правоохранителям.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста младенца и причины смерти. Следователи также выясняют, кто мог совершить преступление.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что тело ребенка было найдено в мусорном контейнере. Проверку в прокуратуре взяли на контроль.

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