Энергетики Ямала поздравили мам с праздником

Во всех филиалах АО "Ямалкоммунэнерго" чествовали мам - такая акция в компании проводится ежегодно. Особый почет и уважение выразили многодетным мамам - сегодня в компании трудится более 80 таких женщин.

Свои коррективы в устоявшиеся корпоративные традиции вносит пандемия - руководители филиалов на этот раз решили заменить подарки, приятные женские мелочи, денежным эквивалентом. В основном это коснулось жительниц отдалённых поселений региона.

В больших городах, таких как Надым, Муравленко, Тарко-Сале, профсоюз Ямалкоммунэнерго заранее подготовился и приобрел приятные и нужные многодетным мамам подарки: сервизы, столовые наборы.

Заметим, АО "Ямалкоммунэнерго" на протяжении 10 лет старается уделять внимание семейным ценностям, оказывать поддержку материнству.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"