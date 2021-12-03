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03.12.2021 15:49

Энергетики Ямала поздравили мам с праздником

Во всех филиалах АО "Ямалкоммунэнерго" чествовали мам - такая акция в компании проводится ежегодно. Особый почет и уважение выразили многодетным мамам - сегодня в компании трудится более 80 таких женщин.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Свои коррективы в устоявшиеся корпоративные традиции вносит пандемия - руководители филиалов на этот раз решили заменить подарки, приятные женские мелочи, денежным эквивалентом. В основном это коснулось жительниц отдалённых поселений региона.

В больших городах, таких как Надым, Муравленко, Тарко-Сале, профсоюз Ямалкоммунэнерго заранее подготовился и приобрел приятные и нужные многодетным мамам подарки: сервизы, столовые наборы.

Заметим, АО "Ямалкоммунэнерго" на протяжении 10 лет старается уделять внимание семейным ценностям, оказывать поддержку материнству.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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