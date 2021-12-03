Энергетики Ямала провели экскурсии для будущих коллег

Работники АО "Ямалкоммунэнерго" провели внеклассные часы и экскурсии для школьников и студентов Ямала.

Для ребят свои двери открыли котельные, водоочистные сооружения и электростанции в городах Муравленко, Надым, Тазовский, Тарко-Сале и Губкинский. Лекторами для подрастающего поколения стали высококвалифицированные специалисты компании.

Для студентов Губкинского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа провели экскурсию на общеузловую котельную, с демонстрационным запуском энерговагона - для наглядности и впечатлений. "Старший мастер провёл экскурсию по котельной, объяснил, что такое котёл, что такое котлоагрегат, тягодутьевые машины, насосное оборудование, показали автоматизированное рабочее место оператора. Объяснили принцип работы котельной, для чего эта котельная предназначена, что она городу даёт. Данное мероприятие проводится для того, чтобы привлечь ребят к профессии, чтобы показать непосредственное производство. Они приходят к нам на практику с последующим трудоустройством, для нас и для них это важно", - поделился директор филиала Михаил Гурин.

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" провел День открытых дверей для старшеклассников 9 "А" класса Тарко-Салинской средней общеобразовательной школой № 2. Их ожидала познавательная экскурсия на котельную № 1. Старший мастер котельной, Владимир Томашенко, провел ребят внутрь котельной, рассказал о работе объекта, производственной мощности котлов, объяснил, каким образом происходит процесс образования и передачи тепла горожанам. А начальник цеха Иван Волчков рассказал об истории образования предприятия, его основных видах деятельности и производстве жизненно важных услуг. Школьники с интересом слушали и задавали вопросы.

Также в Тарко-Сале были проведены открытые занятия в стенах учебных заведений. В Таркосалинском профессиональном колледже собрались участники федерального проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных". В дискуссии принял участие директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" Владислав Хасматуллин. Тема беседы была "Моя работа - тепло в каждый дом". "Диалог получился познавательным, так как учеба студентов связана с деятельностью АО "Ямалкоммунэнерго". Владислав Нуруллович рассказал, как устроено предприятие, какой коллектив там работает, как происходит модернизация оборудования. Поделился лайфхаком быстровидения и быстрослушания, а также подсказал, как вести себя на собеседовании при приеме на работу", - сообщили в отделе молодежных инициатив.

Для школьников поселка Тазовский провели экскурсию на станцию очистки воды "Термакс". Перед посещением с учениками провели инструктаж по технике безопасности, а на объекте мастер цеха рассказал, как проходит анализ воды и все ступени ее очистки. Подобная экскурсия была проведена на водозаборе города Надым. Ученикам шестых классов второй городской школы объяснили всю технологию подъема и очистки воды.

Образовательные встречи прошли практически во всех филиалах

АО "Ямалкоммунэнерго". Школьники и студенты смогли воочию увидеть, что как создаются такие привычные в повседневном обиходе чистая вода, тепло и электроэнергия. Такие мероприятия будут проводиться в компании на постоянной основе. Цель - профориентация подрастающего поколения, привлечение школьников и студентов в рабочие, инженерные специальности.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru