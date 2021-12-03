В Свердловской области пока не будут вводить QR-коды на трансопрте

Доступ в общественный транспорт по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию, в Свердловской области пока вводить не будут. Об этом на прошедшем только что брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков. При этом он неоднократно подчеркнул, что таковы реалии именно сегодняшнего дня. "А что будет завтра - решим завтра", - сказал он.

В регионе наметилась тенденция к снижению и числа заболевших коронавирусом, и тяжелых случаев течения самого недуга. По словам Крекова, основная причина этого - вакцинация: чуть больше половины жителей области уже привиты от инфекции, и к концу года есть все возможности достичь отметки в 60 процентов.

"Наметился переход от стадии стабилизации к стадии снижения, что не должно нас успокаивать: одновременно растут риски развития ОРВИ, появился классический сезонный грипп (уже есть отдельные случаи)", - отметил замгубернатора.

В свое время Средний Урал одним из первых ввел систему QR-кодов. В правительстве региона убеждены, что она показала свою эффективность, о чем свидетельствует снижение показателей заболеваемости.

"Наши специалисты ездили в Казань изучили ее опыт по введению QR-кодов в транспорте", - подтвердил Креков, подчеркнув, что Свердловская область сейчас живет в такой эпидемиологической реальности, которая внушает осторожный оптимизм.

"Поэтому сегодня решения о QR-кодах на транспорте мы не принимаем. А что будет завтра - решим завтра", - резюмировал высокопоставленный чиновник.