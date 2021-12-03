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03.12.2021 10:26
Рубрика: Происшествия

На Урале главу управляющей компании оштрафовали за долгий ответ жильцу

Текст: Ольга Медведева

Директор управляющей компании в Екатеринбурге заплатит штраф за несвоевременный ответ жильцу.

Фото: iStock
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Жительница дома на Бакинский комиссаров написала заявление об аннулировании задолженности за электроэнергию в управляющую компанию своего ЖК. Произошло это 20 февраля, а ответ ей направили только первого апреля.

На свое долгое ожидание екатеринбурженка пожаловалась в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В результате директор УК была оштрафована на 25 тысяч рублей, передает пресс-служба облсуда.

Руководитель управляющей компании попыталась оспорить наказание, но Кировский районный суд и областная инстанция оставили его без изменения. Правила, регулирующие управление многоквартирными домами, утверждены постановлением правительства РФ. Они отводят срок для ответа на вопросы собственников жилья в 10 рабочих дней.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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