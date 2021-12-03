На Урале главу управляющей компании оштрафовали за долгий ответ жильцу

Директор управляющей компании в Екатеринбурге заплатит штраф за несвоевременный ответ жильцу.

Жительница дома на Бакинский комиссаров написала заявление об аннулировании задолженности за электроэнергию в управляющую компанию своего ЖК. Произошло это 20 февраля, а ответ ей направили только первого апреля.

На свое долгое ожидание екатеринбурженка пожаловалась в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В результате директор УК была оштрафована на 25 тысяч рублей, передает пресс-служба облсуда.

Руководитель управляющей компании попыталась оспорить наказание, но Кировский районный суд и областная инстанция оставили его без изменения. Правила, регулирующие управление многоквартирными домами, утверждены постановлением правительства РФ. Они отводят срок для ответа на вопросы собственников жилья в 10 рабочих дней.