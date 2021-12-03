Закон Самарской области от 1 декабря 2021 года № 95-ГД "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Самарской Губернской Думой 30 ноября 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

общий объем доходов - 239 013 071 тыс. рублей;

общий объем расходов - 245 031 480 тыс. рублей;

дефицит - 6 018 408 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

общий объем доходов - 237 794 006 тыс. рублей;

общий объем расходов - 246 332 518 тыс. рублей;

дефицит - 8 538 512 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2024 год:

общий объем доходов - 235 459 638 тыс. рублей;

общий объем расходов - 235 410 508 тыс. рублей;

профицит - 49 130 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

на 2023 год - 8 725 779 тыс. рублей;

на 2024 год - 13 760 375 тыс. рублей.

Статья 3

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере 33 129 490 тыс. рублей.

Статья 4

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход областного бюджета в 2022 году в сумме 56 878 741 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 56 753 768 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, в сумме 56 779 637 тыс. рублей.

3. Использование средств областного бюджета, дополнительно направляемых на финансирование осуществления переданных полномочий Российской Федерации, осуществляется в объемах и по направлениям, которые установлены нормативными правовыми актами Самарской области.

4. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход областного бюджета в 2023 году в сумме 50 997 327 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году, в сумме 50 997 327 тыс. рублей.

5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход областного бюджета в 2024 году в сумме 42 223 742 рублей, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году, в сумме 42 223 742 тыс. рублей.

Статья 5

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 6

Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающие в консолидированный бюджет Самарской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, подлежат зачислению:

1) в областной бюджет по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований Самарской области в соответствии с нормативами распределения на 2022 - 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Размер части прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом областного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в областной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Самарской области в 2022 году, в том числе по итогам 2021 года, в размере 50 процентов.

3. Государственные унитарные предприятия Самарской области, включенные в прогнозный план (программу) приватизации имущества Самарской области или подлежащие реорганизации, обязаны до приватизации (реорганизации) перечислить в областной бюджет часть прибыли, подлежащую зачислению в бюджет за предшествующие периоды и истекший период текущего финансового года.

Статья 8

1. Образовать в расходной части областного бюджета резервный фонд Правительства Самарской области:

в 2022 году - в размере 3 613 496 тыс. рублей;

в 2023 году - в размере 5 000 000 тыс. рублей;

в 2024 году - в размере 5 000 000 тыс. рублей.

2. Образовать в расходной части областного бюджета резервный фонд Губернатора Самарской области:

в 2022 году - в размере 173 000 тыс. рублей;

в 2023 году - в размере 173 000 тыс. рублей;

в 2024 году - в размере 173 000 тыс. рублей.

Статья 9

1. Установить предельную величину резервного фонда Самарской области в 2022 году в сумме 100 000 тыс. рублей.

2. Установить долю остатков средств областного бюджета, подлежащих зачислению в резервный фонд Самарской области, в размере 5 процентов от общего объема остатков средств, сформированных на едином счете областного бюджета по состоянию на 1 января 2022 года, не имеющих целевого назначения и не связанных с формированием объема дорожного фонда Самарской области.

Статья 10

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области:

в 2022 году - в сумме 43 669 649 тыс. рублей;

в 2023 году - в сумме 39 219 498 тыс. рублей;

в 2024 году - в сумме 26 946 763 тыс. рублей.

Статья 11

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

1) топливно-энергетический комплекс;

2) сельскохозяйственное производство, заготовка, хранение, переработка, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, модернизация объектов агропромышленного комплекса;

3) железнодорожный, речной и воздушный транспорт;

4) транспорт общего пользования, выполняющий регулярные перевозки по муниципальным маршрутам;

5) реализация мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным общественно значимым событиям, включая обеспечение отдельных категорий граждан подарками и новогодними кондитерскими наборами;

6) связь и информационные технологии;

7) содействие занятости населения Самарской области, улучшение условий и охрана труда;

8) массовая информация;

9) образование, в том числе:

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг:

дошкольного образования;

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях и в частных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности;

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оснащением средствами обучения и воспитания зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

10) наука, техника, культура, искусство и культурно-просветительная деятельность;

11) оказание паллиативной медицинской помощи;

12) развитие материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей;

13) спорт и физическая культура, в том числе в целях возмещения затрат, связанных с развитием профессиональных спортивных клубов Самарской области;

14) развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности;

15) социальное обслуживание, включая реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания;

16) оказание (участие в оказании) медицинской помощи, включая скорую медицинскую помощь, в том числе не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

17) стимулирование развития инвестиционной деятельности

в Самарской области;

18) жилищное строительство;

19) создание и развитие индустриальных (промышленных) парков;

20) создание рабочих мест при реализации инвестиционного проекта монопрофильного городского округа Самарской области;

21) развитие и поддержка туристско-рекреационного комплекса;

22) социальное предпринимательство.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Самарской области, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;

цели, условия и порядок предоставления субсидий;

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

положения о проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Установить, что в 2022 -2024 годах в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области.

Установить, что в 2022 - 2024 годах в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии с решениями Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается Правительством Самарской области и (или) Губернатором Самарской области.

4. Установить, что в 2022 - 2024 годах в областном бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания устанавливается Правительством Самарской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на иные цели устанавливаются Правительством Самарской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Самарской области, за исключением случаев, указанных в абзацах пятом и девятнадцатом части 4 настоящей статьи.

Предоставить субсидию в виде членского взноса в некоммерческую организацию Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" в порядке, установленном Правительством Самарской области. Определить размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" в 2022 году в сумме 5 000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 5 000 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 5 000 тыс. рублей.

Предоставить субсидию фонду "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области" в целях реализации мероприятий федеральных, региональных (межрегиональных), муниципальных программ и проектов, направленных на создание, развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставить субсидию фонду "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" на осуществление уставной деятельности, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности Самарской области.

Предоставить субсидию некоммерческой организации - фонду "Государственный фонд развития промышленности Самарской области" в целях реализации государственной промышленной политики в Самарской области и мероприятий федеральных, региональных программ и проектов, содействующих развитию промышленности Самарской области и повышению ее конкурентоспособности.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области" на организацию деятельности, направленной на повышение производительности труда на предприятиях Самарской области и реализацию региональной составляющей национального проекта "Производительность труда".

Предоставить субсидию некоммерческой организации - фонду "Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на финансовое обеспечение деятельности.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Институт регионального развития" на финансовое обеспечение деятельности.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области" на финансовое обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки, созданного в рамках реализации в Самарской области мероприятия "Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки" федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование".

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения Восточного округа":

на реализацию мероприятий по профессиональному образованию и профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

на оказание услуг в сфере социального обслуживания гражданам в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа";

на реализацию мероприятий по профессиональному образованию и профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

на оказание услуг в сфере социального обслуживания гражданам в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Предоставить субсидию в виде имущественного взноса Самарской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные статьей 131 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в порядке, установленном Правительством Самарской области. Определить размер субсидии в виде имущественного взноса Самарской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 2022 году в сумме 404 498,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 901 281,5 тыс. рублей.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Региональный центр реализации проектов "СОТА" на финансовое обеспечение деятельности.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального образования "Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга" на финансовое обеспечение деятельности.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Проектный офис цифрового развития Самарской области" на финансовое обеспечение деятельности.

Предоставить субсидию некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" на финансовое обеспечение деятельности.

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг могут также предоставляться в случае финансирования непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области и резервного фонда Губернатора Самарской области.

Статья 15

1. Установить, что в 2022-2024 годах субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемые государственным автономным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отражаются на лицевых счетах государственных автономных учреждений Самарской области, открытых в министерстве управления финансами Самарской области в установленном им порядке.

Соглашения о предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и порядки определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, должны содержать условие об открытии лицевых счетов государственных автономных учреждений Самарской области для учета операций с указанными средствами в министерстве управления финансами Самарской области.

2. Установить, что включенные в перечень, установленный Правительством Самарской области, субсидии, гранты в форме субсидий, бюджетные инвестиции, предоставленные из бюджета Самарской области юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса,. бюджетными и автономными учреждениями, государственными унитарными предприятиями (далее в настоящей статье соответственно - целевые средства, отдельные юридические лица), подлежат перечислению на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, открытый министерству управления финансами Самарской области в Управлении Федерального казначейства по Самарской области.

Операции по зачислению и списанию целевых средств отражаются на лицевых счетах, открытых отдельным юридическим лицам в министерстве управления финансами Самарской области в установленном им порядке.

Перечисление целевых средств с лицевых счетов, указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляется в порядке, установленном приказом министерства управления финансами Самарской области.

Статья 16

Установить, что в 2022 - 2024 годах расходы государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также средства, поступающие этим учреждениям в рамках обязательного медицинского страхования, учитываемые на лицевых счетах учреждений, открытых им в министерстве управления финансами Самарской области, осуществляются после представления ими в министерство управления финансами Самарской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в порядке и случаях, установленных приказом министерства управления финансами Самарской области.

Статья 17

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 - 2024 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 11 и 12 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:

в объеме до 366 000 тыс. рублей в 2022-2024 годах ежегодно на материальное стимулирование лиц, замещающих государственные должности Самарской области, государственных гражданских служащих Самарской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Самарской области, в том числе участвующих в реализации национальных и федеральных проектов;

в объеме до 468 059 тыс. рублей в 2022 году и до 602 415 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах ежегодно на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Самарской области;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в объеме до 173 000 тыс. рублей в 2022 - 2024 годах ежегодно на финансовое обеспечение непредвиденных расходов;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в объеме до 4 861 522 тыс. рублей в 2022 году и до 300 000 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах ежегодно на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Губернатором Самарской области и (или) Правительством Самарской области;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Культура" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов, в объеме до 299 503 тыс. рублей в 2022 году и до 37 503 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах ежегодно на финансовое обеспечение мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным культурным мероприятиям.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2022 - 2024 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Закона главным распорядителям средств областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда работников организаций в Самарской области, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

2) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в случае предоставления некоммерческим организациям субсидий, грантов в форме субсидий, предусмотренных статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по результатам отбора или конкурсных процедур;

3) принятие решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и органами государственных внебюджетных фондов о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах, отличных от объемов, утвержденных настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств областного бюджета при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;

5) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет, а также остатков безвозмездных поступлений в областной бюджет, сформированных по состоянию на 1 января 2022 года;

6) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в целях их приведения в соответствие с федеральными правовыми актами;

7) изменение кодов бюджетной классификации, которое не затрагивает коды бюджетной классификации, отраженные в настоящем Законе;

8) перераспределение в рамках одной государственной программы Самарской области бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области);

9) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

10) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства Самарской области;

11) увеличение и (или) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового обеспечения реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

12) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в случае предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам или выплат (премий) физическим лицам по результатам отбора или конкурсных процедур;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам, в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в Самарской области в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 19 Закона Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области";

14) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета статьями 11 и 12 настоящего Закона, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов, а также между главными распорядителями средств областного бюджета в целях финансового обеспечения реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения;

15) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в случае предоставления юридическим лицам, являющимся поставщиками социальных услуг и включенным в реестр поставщиков социальных услуг Самарской области, субсидий, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

16) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Самарской области для оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в размере субсидии или иного межбюджетного трансферта, в отношении которых в предусмотренный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок не заключено соглашение об их предоставлении из областного бюджета;

17) предоставление из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов;

18) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Губернатором Самарской области и (или) Правительством Самарской области.

3. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) бюджетных ассигнований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Самарской области.

Статья 18

Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области, устанавливающими расходные обязательства, могут направляться на увеличение:

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Самарской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов;

ассигнований на предоставление из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов.

Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года также могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов.

Статья 19

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета:

в 2022 году - в сумме 40 311 893 тыс. рублей, из них в форме дотаций - 6 993 796 тыс. рублей, в форме субсидий - 17 004 790 тыс. рублей, в форме субвенций - 15 806 685 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 506 622 тыс. рублей;

в 2023 году - в сумме 37 745 334 тыс. рублей, из них в форме дотаций - 5 378 437 тыс. рублей, в форме субсидий - 16 289 169 тыс. рублей, в форме субвенций - 15 845 837 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 231 890 тыс. рублей;

в 2024 году - в сумме 33 100 547 тыс. рублей, из них в форме дотаций - 1 131 701 тыс. рублей, в форме субсидий - 15 714 501 тыс. рублей, в форме субвенций - 16 072 454 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 181 890 тыс, рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации из областного бюджета:

в 2022 году - в сумме 191 153 тыс. рублей;

в 2023 году - в сумме 191 153 тыс. рублей;

в 2024 году - в сумме 191 153 тыс. рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в федеральный бюджет из областного бюджета, в сумме 100 000 тыс. рублей в 2022 - 2024 годах ежегодно.

Статья 20

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2022 год в размере от 0,5 до 1.

Установить предельный уровень выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2022 год в размере 0,8628.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений (внутригородских районов) по осуществлению органами местного самоуправления поселений (внутригородских районов) полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 27,4708 рубля/человека.

Утвердить распределение на 2022 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2023 - 2024 годы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 21

Установить, что в 2022 году из областного бюджета предоставляются иные дотации муниципальным образованиям Самарской области для компенсации снижения поступления доходов в местный бюджет от физических и юридических лиц на реализацию отдельных мероприятий в сфере комплексного развития сельских территорий.

Статья 22

Утвердить перечень субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения согласно приложению 10.1 к настоящему Закону.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам согласно приложению 10.2 к настоящему Закону.

Статья 23

Утвердить объемы субсидий, предоставляемых областному бюджету из бюджетов поселений в 2022 году, согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 24

1. Установить, что в 2022 году при предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета местным бюджетам, в целях софинансирования которых из федерального бюджета областному бюджету предоставляется субсидия, главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Самарской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению указанных межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местных бюджетов, соответствующих целям предоставления субсидии, источником софинансирования (финансового обеспечения) которых являются такие субсидии или иные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Установить, что в 2022 году перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, возникающих при выполнении государственных полномочий Самарской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в целях софинансирования которых из федерального бюджета областному бюджету предоставляется субсидия, осуществляется с соблюдением следующих условий:

перечисление субвенции из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

осуществление Управлением Федерального казначейства по Самарской области операций по перечислению субвенции из областного бюджета местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, от имени получателя средств областного бюджета.

При перечислении субвенций, указанных в абзаце первом настоящей части, главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Самарской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенции в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местных бюджетов, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 25

1. Установить, что в 2022 году министерством управления финансами Самарской области в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, осуществляется казначейское сопровождение государственных контрактов, а также контрактов, договоров, заключенных в рамках их исполнения за счет средств областного бюджета, в порядке, установленном Правительством Самарской области.

2, Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат:

государственные контракты о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Самарской области, заключенные в 2022 году на сумму 100 000 тыс. рублей и более, если условиями данных государственных контрактов предусмотрены авансовые платежи;

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным между исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более в рамках исполнения государственных контрактов, указанных в абзаце втором настоящей части.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства, в отношении которых казначейское сопровождение осуществляется территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также средства, определенные статьей 24227 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 26

Утвердить распределение на 2022 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2022 - 2024 годы субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций согласно приложению 12.1 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2022 год субвенций, формируемых за счет субвенций из федерального бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций согласно приложению 12.2 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2022 - 2024 годы субвенций, формируемых за счет субвенций из федерального бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций согласно приложению 12.3 к настоящему Закону.

Статья 27

Установить, что в 2022-2024 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на финансовое обеспечение долечивания (реабилитации) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

Определение объема иных межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на цели, указанные в абзаце первом настоящей статьи, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Самарской области.

Статья 28

1. Установить, что в 2022 году может осуществляться предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов бюджетам городских округов (городских округов с внутригородским делением) и муниципальных районов на условиях, установленных Правительством Самарской области, в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, покрытия дефицитов местных бюджетов, а также погашения долговых обязательств муниципального образования (далее - бюджетные кредиты) на основании решения Правительства Самарской области и заключенного Правительством Самарской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Самарской области с органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования договора о предоставлении бюджетного кредита.

2. Бюджетные кредиты предоставляются без обеспечения заемщиком исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита:

сроком от одного месяца до одного года - с уплатой процентов в размере одной восьмой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

сроком свыше одного года до трех лет - с уплатой процентов в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Самарской области.

Статья 29

Установить на 2022 год лимиты бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на сроки, выходящие за пределы финансового года, в сумме 395 719 тыс. рублей.

Установить на 2022 год лимиты бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на сроки, не выходящие за пределы финансового года, в сумме 395 719 тыс. рублей.

Статья 30

1. Установить, что в 2022 году министерство управления финансами Самарской области в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), а в случае несостоятельности (банкротства) организаций агропромышленного комплекса по предложению министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области принимает решения о заключении от имени Самарской области мировых соглашений или о внесении в ранее заключенные мировые соглашения изменений, предусматривающих урегулирование задолженности должников - юридических лиц по денежным обязательствам перед Самарской областью как публично-правовым образованием, возникшей в связи с предоставлением бюджетных кредитов, следующими способами:

путем предоставления отсрочки и (или) рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного долга и процентов на срок до трех лет со дня утверждения мирового соглашения или со дня утверждения изменений в ранее заключенное мировое соглашение в установленном порядке без уменьшения размера долга на сумму пеней;

путем предоставления отсрочки и (или) рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного долга и процентов в пределах 18 месяцев со дня утверждения мирового соглашения или со дня утверждения изменений в ранее заключенное мировое соглашение в установленном порядке с уменьшением размера долга на сумму пеней, но не более чем на 70 процентов от указанной суммы пеней;

путем прекращения первоначального обязательства предоставлением должником или третьими лицами взамен исполнения отступного либо с заменой первоначального обязательства другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Обязательства заемщиков, прекращенные настоящими способами, исключаются из состава долга перед Самарской областью в размере, пропорциональном стоимости переданного имущества, после принятия имущества в собственность Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством. Стоимость переданного имущества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Статья 31

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области:

на 1 января 2023 года - в сумме 66 619 643 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года - в сумме 75 158 155 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года - в сумме 75 158 155 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

2. Установить на период с 2022 по 2024 год значение долговой нагрузки по долговым обязательствам на областной бюджет:

на 1 января 2023 года - в размере, не превышающем 35 процентов;

на 1 января 2024 года - в размере, не превышающем 35 процентов; на 1 января 2025 года - в размере, не превышающем 34 процентов. Долговая нагрузка по долговым обязательствам определяется как процентное соотношение планового размера государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода к плановому объему доходов областного бюджета на очередной финансовый год и каждый год планового периода без учета безвозмездных поступлений.

3. Установить объемы расходов на обслуживание государственного долга Самарской области:

в 2022 году - 3 874 339 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 16 722 тыс. рублей;

в 2023 году - 4 209 712 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 16 111 тыс. рублей;

в 2024 году - 4 315 860 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 15 498 тыс. рублей.

Статья 32

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 33

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону,

Статья 34

Утвердить программу государственных гарантий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 35

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2024 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона положения статей 15 - 17 и части 3 статьи 31 Закона Самарской области от 17 декабря 2020 года № 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" признаются утратившими силу.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







