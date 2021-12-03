Умер актер Виталий Тетерин

26 ноября скончался советский, российский актер, сценарист и педагог, киновед и кинокритик Виталий Тетерин. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Не стало члена Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, Заслуженного деятеля искусств РФ, кандидата искусствоведения, доцента ВГИКа Виталия Сергеевича Тетерина", - говорится в некрологе.

Коллеги отмечают Виталия Сергеевича как одного из ведущих педагогов и теоретиков кинорежиссуры, честного человека, пользовавшегося большим авторитетом у кинематографистов.

Тетерин родился 7 августа 1930 года. Окончив в 1955-м Щепкинское училище по специальности "Актер драмы, театра и кино", работал в театрах Москвы - Ленкоме и Театре Маяковского. С 1961 по 1964 год работал в программе "Эстафета новостей" на Центральном телевидении. В 1964-м окончил Высшие курсы режиссеров эфирного телевидения, в 1968-м - аспирантуру ВГИК, ученик Кулешова и Герасимова.

Был преподавателем режиссуры художественного фильма ВГИКа с 36-летним педагогическим стажем, 16 из них - декан постановочного факультета ВГИК, о чем написал книгу "На уроках кинорежиссуры".

Сценарист фильмов "Поэт и война", "В горнице моей", "И дух смирения, терпения и любви".