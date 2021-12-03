Умер советский режиссер, актер и сценарист Джасур Исхаков

В Ташкенте в возрасте 73 лет скончался советский, узбекский сценарист, режиссер, писатель и актер Джасур Исхаков. Об этом сообщает "Sputnik Узбекистан" со ссылкой на пресс-службу Агентства кинематографии без уточнения причин смерти.

Исхаков родился в 1947 году в Ташкенте. С детства занимался кино - снимал любительские фильмы и мультипликацию, получал призы на фестивалях. В молодежных изданиях публиковал свои рассказы и стихи, занимался карикатурой.

После окончания школы учился на архитектурном факультете, но вскоре перешел в Ташкентском театрально-художественного института имени Островского на факультет режиссуры, который закончил в 1971-м. Спустя четыре года закончил и Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР в Москве.

По сценариям Исхакова снято свыше тридцати документальных фильмов, шесть - анимационных, сюжеты для сатирического киножурнала. Среди них - "Землетрясение в Газли", "Дети войны", "Трудные уроки", мультфильм "Чудесный ковер", художественный фильм "Ясные ключи". Как режиссера снял по собственным сценариям ленты "Останься!..", "Проклятие золотого коня", "Охота для настоящих мужчин", "Приключения в стране Чатранга", "День истины". Снялся в криминальной драме "Шок" 1989 года, где также выступил соавтором сценария.