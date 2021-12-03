Умерла актриса Нина Ургант

Умерла советская, российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Нина Ургант. 4 сентября Нина Николаевна отметила свое 92-летие.

Информацию о кончине артистки подтвердили "РГ" в Александринском театре, где Нина Николаевна прослужила более тридцати лет. Актриса умерла в своем доме. О месте и дате прощания и похорон станет известно позднее.

Нина Ургант родилась в 1929 году в городе Луга Ленинградской области. Участвовала в школьных концертах - читала стихи, играла на гитаре и пела песни военных лет, тем заслужив прозвище "Нинка-артистка".

Закончив школу и выдержав большой конкурс, поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского. Далее служила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле, с 1954-го - актриса Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, выступая на главных ролях. С 1962-го стала работать в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр).

Первую большую роль в кино получила в 1962-м - в мелодраме Таланкина "Вступление".

Из других известных работ - Люся в "Я родом из детства", Анна Михайловна в ленте "Сыновья уходят в бой", медсестра Рая из прославленного "Белорусского вокзала". В 2008-м Ургант появилась на экранах в своей последней кинороли - Ошкинчихи в "Азиате".

Трижды была замужем - за актерами Львом Милиндером и Геннадием Воропаевым и артистом балета Кириллом Ласкари. Сын - актер и телеведущий Андрей Ургант, внук - актер и телеведущий Иван Ургант.

Летом 2014-го Нина Николаевна призналась, что страдает болезнью Паркинсона.