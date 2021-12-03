Уведомления на госуслугах сообщат о плановой госпитализации

Госуслуги расскажут гражданам об этапах плановой госпитализации. Соответствующий сервис на базе платформы "ГосТех" запустили Минцифры и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В рамках нового сервиса, после установления врачом необходимости для пациента продолжить дальнейшее лечение в условиях стационара, гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на Госуслугах, получит информацию обо всех дальнейших этапах рассмотрения направления на госпитализацию через личный кабинет или приложение.

Пока речь идет только о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями. В дальнейшем это распространится и на другие виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

В настоящее время пациент сможет получить уведомление о том, что сформировано направление на госпитализацию, уведомление о принятии решения врачебной комиссией и уведомление о расходах на лечение, оплаченных из бюджета программы ОМС.

На этапе запуска сервиса более 100 федеральных медучреждений осуществляют проактивное информирование своих пациентов через портал Госуслуг. До конца года к сервису подключатся все федеральные медицинские организации.

Принципиально важным в Минцифры и ФОМС считают то, что сервис создан на платформе "ГосТех", которая призвана объединить все государственные информационные системы (ГИС) федерального и регионального уровня. Эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе "ГосТех" проводится в России с 2020 года и продлится до конца мая 2022 года. Участниками эксперимента являются Минцифры, ФОМС, Минспорта, Росимущество и другие ведомства.

"В настоящее время создается всероссийская платформа обязательного медицинского страхования, включающая в себя множество удобных продуктов, ключевым из которых будет являться "полис ОМС онлайн". Цифровая платформа ОМС позволит значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования, повысить электронный документооборот до 90%, а также внедрить удобную модель оценки качества медицинской помощи", - сообщила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.

"Я очень рад, что в рамках реализации проекта ОМС такой инструмент появился и теперь будет использоваться всеми системами, разрабатываемыми на платформе "ГосТех". Тесная интеграция платформы "ГосТех" и портала Госуслуг сделают разработку государственных информационных систем еще проще и быстрее, и граждане получат еще больше полезных и удобных государственных услуг, доступных в электронном виде", - добавил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.