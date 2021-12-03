В Японии представят систему проверки вакцинации с помощью распознавания лиц

Представители японской фирмы NEC разработали систему проверки вакцинации, которая основана на технологии распознавания лиц. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что система не будет использовать документы или приложения для смартфонов. Участникам необходимо будет загрузить на специальном сайте свою фотографию и сертификат о вакцинации.

Ожидается, что такая система будет установлена на объектах, связанных с туризмом. Разработчики заверяют, что пользоваться системой можно будет даже в маске.