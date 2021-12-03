4 декабря в Музее техники Вадима Задорожного состоится военно-историческая реконструкция "Отстоим Москву!", основанная на событиях эпизода Битвы за Москву в 1941 году.

Более 100 реконструкторов Москвы и Московской области воссоздадут события 80-летней давности, все действия будут разворачиваться около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой.

"Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года - переломный момент Великой Отечественной войны. Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации, позволят гостям совершить путешествие в прошлое, погрузится в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм", - прокомментировал подготовку мероприятия директор Музея техники Вадим Задорожный.

В реконструкции сражения будет задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе: танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм и др.

"Чтить подвиг советских воинов, ценой собственной жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, - наш священный долг. С особым трепетом готовимся к военно-исторической реконструкции, которая состоится 4 декабря", - подчеркнул временно исполняющий обязанности полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков.

Организаторами мероприятия выступают "Музей техники Вадима Задорожного", Администрация городского округа Красногорск Московской области, ООД "РОСРЕКОН" при поддержке Российского военно-исторического общества и Киностудии "Военфильм".

Вход на уличную территорию "Музея техники Вадима Задорожного" в этот день будет абсолютно бесплатным для каждого посетителя. Военно-историческая реконструкция "Отстоим Москву!" открыта для посещения с 14-00 с соблюдением требований Роспотребнадзора.

АДРЕС: Московская область, 4 км Ильинского шоссе, стр. 9 (метро "Тушинская", "Строгино", ж/д станции "Павшино"). Подробнее о мероприятии на сайте Музея техники Вадима Задорожного - tmuseum.ru

ВАЖНО

4 декабря Музей откроется на час позже и будет работать с 11:00 до 20:00 (касса до 19:00).

С 12:00 до 15:30 в субботу не будут проводиться экскурсии. Записаться на другое время и уточнить подробности можно по телефону +7 (495) 662-38-18.

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