В Риге осквернили памятник советским воинам

Посольство России в Латвии осудило акт вандализма в отношении памятника советским воинам - освободителям Риги.

Вандалы залили краской плиты памятника 1 декабря. Также у подножия монумента появились оскорбительные надписи.

Российские дипломаты отметили, что "такого рода хулиганские выходки в последнее время приобретают в Латвии системный характер".

"Решительно призываем латвийские власти принять действенные меры по поиску и привлечению к ответственности всех виновных в осквернении памятника, устранению последствий данного акта и недопущению подобных действий в будущем", - отмечается в заявлении посольства России в Латвии, опубликованном на страничке дипмиссии в фейсбуке.

На сегодняшний день о задержании вандалов нет никакой информации. Полиция Риги также не сделала никаких заявлений.