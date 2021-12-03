В России предложили изменить систему предоставления соцпомощи

Как объяснил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов, предлагается рассчитывать пособия после вычета подоходных налогов, а не до налогообложения, как сейчас. "В противном случае граждане с низкой зарплатой не попадают в установленные рамки, оказываются слишком "богатыми", и государство не может предоставить им социальную помощь", - пояснил депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня для получения социальной поддержки доход россиянина до вычета налогов должен быть меньше прожиточного минимума в регионе.

Но дело в том, что после такого вычета налогов реальный доход людей оказывается совсем скромным, отметил Миронов. "По факту зарплаты десятков и даже сотен тысяч семей буквально чуть-чуть выше величины прожиточного минимума. По этой причине люди не могут добиться получения помощи от государства", - добавил он.

Один из авторов законопроекта, депутат фракции Валерий Гартунг, также считает это несправедливым, так как после вычета средств у гражданина остается значительно меньше, а право на получение льгот и поддержки не возникает.

Поэтому депутаты предлагают доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина для получения государственной социальной помощи учитывать после вычета всех налогов и сборов.

Законопроект не получил поддержки правительства, в кабмине отметили, что "предлагаемая законопроектом норма об учете расходов граждан на уплату налогов и сборов при определении нуждаемости противоречит комплексному подходу к учету доходов семьи и дохода одиноко проживающего гражданина".