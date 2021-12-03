В России предложили изменить систему предоставления соцпомощи

Новости

Эксперт разъяснил механизм действия QR-кодов на транспорте 14:28
Глава МВД Австрии возглавил правящую партию и стал кандидатом в канцлеры 14:13
Экс-тренер сборной России по биатлону Польховский вылечился от COVID-19 13:58
Рогозин попросил Беларусь найти девушку для полета в космос 13:53
ФСБ предъявила обвинение Кириллу Суслову по делу о госизмене 13:50
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину 13:48
Гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста 13:38
Минвостокразвития: Арктические преференции привлекли уже 266 резидентов 13:33
Путин обсудил проблемы подростковой преступности на совещании Совбеза 13:25
В Минздраве пояснили, зачем нужны цифровые реестры о рождении и смерти 13:25
В Москве водитель в конфликте ранил оппонента из огнестрельного оружия 13:22
IndieWire назвал топ-25 фильмов 2021 года 13:21
"Газпром-медиа" стал совладельцем компании, контролирующей VK 13:04
Мурашко рассказал о медотводах к вакцинации от COVID-19 12:57
В Челябинской области медотводы от вакцинации приравняли к QR-кодам 12:57
Песков подтвердил встречу Путина с Додиком 2 декабря 12:56
Лукашенко: Мы не можем предать Россию и русский народ 12:47
Песков заявил о расхождениях Москвы и Вашингтона по многим вопросам 12:42
"Маша и Медведь" собрали 100 млрд просмотров и отметят это спецсерией 12:39
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер от удара одноклассника 12:35
Путин встретится с Памфиловой 12:33
МХАТ имени Горького сменит название 12:33
Вечером в Москве ожидаются пробки до 9 баллов 12:32
В России могут начаться поиски останков семи генералов Наполеона 12:29
Мурашко: Россия направила запрос на получение образца "омикрона" 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 14:17
Рубрика: Экономика

В России предложили изменить систему предоставления соцпомощи

Текст: Татьяна Замахина
Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается изменить подход к учету доходов россиян при расчетах пособий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как объяснил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов, предлагается рассчитывать пособия после вычета подоходных налогов, а не до налогообложения, как сейчас. "В противном случае граждане с низкой зарплатой не попадают в установленные рамки, оказываются слишком "богатыми", и государство не может предоставить им социальную помощь", - пояснил депутат.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Чем соцконтракт отличается от социальных пособий и кому он поможет

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня для получения социальной поддержки доход россиянина до вычета налогов должен быть меньше прожиточного минимума в регионе.

Но дело в том, что после такого вычета налогов реальный доход людей оказывается совсем скромным, отметил Миронов. "По факту зарплаты десятков и даже сотен тысяч семей буквально чуть-чуть выше величины прожиточного минимума. По этой причине люди не могут добиться получения помощи от государства", - добавил он.

Один из авторов законопроекта, депутат фракции Валерий Гартунг, также считает это несправедливым, так как после вычета средств у гражданина остается значительно меньше, а право на получение льгот и поддержки не возникает.

Поэтому депутаты предлагают доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина для получения государственной социальной помощи учитывать после вычета всех налогов и сборов.

Законопроект не получил поддержки правительства, в кабмине отметили, что "предлагаемая законопроектом норма об учете расходов граждан на уплату налогов и сборов при определении нуждаемости противоречит комплексному подходу к учету доходов семьи и дохода одиноко проживающего гражданина".

Экономика Пенсии и пособия Партии "Справедливая Россия" Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин обратится к участникам съезда "Единой России"
Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию