Венская опера объявила онлайн-программу

Из-за распространения коронавируса Венская опера закрыта до 12 декабря. Зато меломанам доступна онлайн-программа. 5 декабря пройдет прямая трансляция премьеры сезона - оперы "Дон Жуан" в постановке Барри Коски и музыкального директора театра Филиппа Жордана. В спектакле поют баритон-бас Кайл Кетелсен, сопрано Ханна-Элизабет Мюллер, баритон-бас Филипп Сли, меццо Кейт Линдси.

Также на сайте Венской оперы можно будет посмотреть "Любовный напиток" с тенором Бенжаменом Бернеймом, "Летучего голландца" с Брином Терфелем, "Золушку" Россини с меццо-сопрано Изабель Леонард.

Еще один европейский оперный театр также закрывается. Дрезденская опера объявила, что до 9 января будущего года работа театра приостановлена.

Дрезденская опера, как и другие театры, кинотеатры и музеи Саксонии, закрылись в конце ноября из-за локдауна. В середине декабря ограничения должны были снять. Но их пришлось ужесточить из-за роста заболеваемости в Германии. Билеты можно сдавать в кассу театра.