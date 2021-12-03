Владельцы предприятий будут строже отвечать за нарушение норм безопасности

Ответственность владельцев и менеджмента производств за нарушение норм безопасности и условий труда могут существенно усилить. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Необходимо совместно с правительством проанализировать все нормы, которые касаются промышленной безопасности и соблюдения условий труда. Думаю, по итогам этой работы ответственность, в том числе для менеджмента и собственников промышленных предприятий, в частности, в горнорудной отрасли, будет существенно усилена", - сказал Клишас РИА Новости.

На совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса 2 декабря президент России Владимир Путин поручил разработать предложения, ужесточающие ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах​​​.