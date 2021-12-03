Возвращенные имена павших без вести воинов звучат у Вечного огня

Сегодня в полдень у Вечного огня над могилой Неизвестного солдата зазвучали имена погибших защитников Отечества, фронтовые судьбы которых восстановили в 2021 году участники "Поискового движения России".

Как уже рассказывала "РГ", кого-то из пропавших без вести опознали по личным вещам, документам и солдатским медальонам, найденным вместе с останками во время полевых экспедиций. Имена других установили в результате кропотливой работы с архивными документами и сверкой их с тем, что было и что сейчас в местах, где следы воина теряются.

Такая церемония вместе с возложением цветов к могиле Неизвестного солдата проводилась в Москве впервые и предшествовала традиционной в этот день Минуте молчания.

Среди участников акции были постоянный член Совета Безопасности РФ, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, ответственный секретарь Поискового движения России, депутат Государственной думы Елена Цунаева, активисты поисковых отрядов, представители Минобороны и общественных организаций.

Как рассказали "РГ" в центральном штабе ПДР, синхронно с акцией в Москве схожие церемонии проходили на братских захоронениях и мемориалах по всей России. В этот день поисковики проводили уроки мужества в вузах и школах, рассказывали о своей работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Во многих местах состоялась передача личных вещей и архивных документов об установлении фронтовых судеб в те семьи, которые обратились за помощью в проект "Судьба солдата. Онлайн".

А накануне, 2 декабря, в Музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония передачи для захоронения на родине останков двух погибших воинов, которые 80 лет числились пропавшими без вести. Их имена - Иван Евтехович Ревин из Орловской области и Федор Иванович Кочеров из Пензенской - удалось восстановить благодаря работе энтузиастов-поисковиков и таких же добровольных экспертов лаборатории "Солдатский медальон".

Напомним, День Неизвестного солдата установлен указом Президента России в 2014 году по инициативе ООД "Поисковое движение России" и отмечается 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены в Александровском саду.

8 мая 1967 году на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата".