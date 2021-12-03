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03.12.2021 10:01
Рубрика: Российский автопром

Выпуск новой Lada Vesta может сместиться, но пока все по плану

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ.

На заводе "Lada Ижевск" выпущена партия новой Lada Vesta, состоящая из восьми экземпляров автомобилей - седанов и универсалов модели. Все они собраны без применения обходных технологий, то есть по серийной технологии. Однако несмотря на следование планам, по мнению инсайдеров, сроки начала выпуска товарных машин могут сместиться.

Фото: Пресс-служба Dacia.
Начались продажи предвестника нового Lada Largus

По данным Avtograd news, все автомобили оснащены по максимуму, то есть укомплектованы планшетом мультимедиа, электропакетом управления зеркалами и стеклоподъёмниками, цифровой приборной панелью, системой бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя, подогревами, камерой заднего вида и так далее.

Как видим, электроники действительно много, что, собственно, и вселяет опасения относительно начала серийного производства автомобилей вовремя.

Ранее "РГ" писала, что он может начаться в марте 2022 года, однако напряжённая ситуация с электронными компонентами может отодвинуть точку старта. Например, в Тольятти на стопе стоит производство Lada Granta, которое было задействовано в ноябре всего 8 из 20 дней, накануне появились тревожные сообщения о выпуску "пустых" Lada Vesta.

#Lada