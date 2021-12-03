Выпуск новой Lada Vesta может сместиться, но пока все по плану

На заводе "Lada Ижевск" выпущена партия новой Lada Vesta, состоящая из восьми экземпляров автомобилей - седанов и универсалов модели. Все они собраны без применения обходных технологий, то есть по серийной технологии. Однако несмотря на следование планам, по мнению инсайдеров, сроки начала выпуска товарных машин могут сместиться.

По данным Avtograd news, все автомобили оснащены по максимуму, то есть укомплектованы планшетом мультимедиа, электропакетом управления зеркалами и стеклоподъёмниками, цифровой приборной панелью, системой бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя, подогревами, камерой заднего вида и так далее.

Как видим, электроники действительно много, что, собственно, и вселяет опасения относительно начала серийного производства автомобилей вовремя.

Ранее "РГ" писала, что он может начаться в марте 2022 года, однако напряжённая ситуация с электронными компонентами может отодвинуть точку старта. Например, в Тольятти на стопе стоит производство Lada Granta, которое было задействовано в ноябре всего 8 из 20 дней, накануне появились тревожные сообщения о выпуску "пустых" Lada Vesta.