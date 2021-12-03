Вышел трейлер криминальной комедии Netflix "Тревожные люди"

Netflix поделился полноценным трейлером шведской криминальной комедии "Тревожные люди" (Folk med аngest). Ролик помещен на YouTube-канал Netflix Nordic. Переведенная русскими субтитрами его версия есть на сайте платформы.

Сериал - экранизация книги Фредрика Бахмана. Как и множество других работ писателя, оригинальный толстенький роман уже переведен на русский и с этого года доступен для наших соотечественников, не читающих по-шведски.

Сюжет такой. Маленький городок. Накануне Нового года вооруженный человек в маске после неудачной попытки ограбить банк захватывает заложников. Причем делает это во время показа покупателям выставленной на продажу квартиры. У подъезда дома тут же собирается толпа репортеров, полиция блокирует все подступы и готовится к штурму - атмосфера накаляется. Заложники, не выдерживая нарастающего психологического напряжения, вдруг начинают делиться друг с другом своими самыми сокровенными тайнами - довольно невыносимыми по большей части. Настолько, что бедный разбойник очень скоро начинает подумывать, что лучше уж ему выйти и сдаться, чем дальше сидеть взаперти со всеми этими персонажами.

Поставил сериал Феликс Хернгер ("Шведанутая семейка", "Столетний старик, который вылез в окно и исчез"). Релиз - 29 декабря.