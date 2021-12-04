Брэд Питт и Льюис Хэмилтон сыграют в фильме про автогонки

Голливуд готовит новый кинопроект про автомобильные гонки. Несмотря на то, что информации о фильме мало, уже анонсировано присутствие как минимум одного крупного актера. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что к работе над пока безымянным фильмом присоединится Брэд Питт.

Режиссером выступит Джозеф Косински ("Трон: Наследие", "Обливион", "Топ Ган: Мэверик"), продюсером - Джерри Брукхаймер ("Полицейский из Беверли-Хиллз", "Плохие парни", "Воздушная тюрьма", "Армагеддон", "Перл-Харбор", "Пираты Карибского моря", "Сокровища нации", "Дежа вю", "Гемини", "Топ Ган: Мэверик"), сценаристом - Эрен Крюгер ("Звонок" и "Звонок 2", "Ключ от всех дверей", "Дом грез", части "Трансформеров" - "Месть падших", "Темная сторона луны", "Эпоха истребления").

Источники издания добавляют, что в фильме также снимется известный британский гонщик, пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.

В данный момент ведутся переговоры о том, какая киностудия будет заниматься этим проектом. Но известно, что многие гиганты, такие как MGM, Sony, Paramount и Universal, активно нацелились заполучить этот фильм. Не отстают от них и стриминговые сервисы - Netflix, Apple, Disney и Amazon.