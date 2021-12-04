Глава МВД Португалии ушел в отставку после смертельного ДТП

Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита подал в отставку после того, как его водителя обвинили в "убийстве по неосторожности". Речь идет о ДТП, которое произошло в июне этого года.

Глава МВД возвращался в Лиссабон из города Порталегри, где принимал участие в церемонии приведения к присяге новых членов Национальной республиканской гвардии. А дорожный рабочий Нуно Сантос убирал мусор на обочине шоссе A6. Правительственный BMW сбил мужчину.

В начале декабря водителю Марко Понтесу было предъявлено обвинение. Он превысил рекомендуемый скоростной режим в сто километров в час. А Кабрита заявил, что "был просто пассажиром". Эта новость спровоцировала поток публикаций в СМИ и даже обвинений в адрес министра, который якобы приказал шоферу двигаться с большой скоростью. "Его реакция на обвинение прокурора сделала его министром, недостойным своей должности, политиком, позорным для Республики", - говорится в статье газеты Público.

"Я с изумлением наблюдал за политическим капиталом, нажитым на этой личной трагедии, - сказал Кабрита репортерам. - Я не могу допустить, чтобы эта абсолютно неприемлемая политическая оценка была использована против правительства, против премьер-министра или против PS (Социалистической партии), поэтому я подал в отставку".

60-летний Кабрита возглавлял португальское МВД с 2017 года. Его не раз критиковали, в том числе за смерть украинского иммигранта, находившегося под стражей в аэропорту Лиссабона.