Медведев: До конца 2024 года в РФ будет построено около 1,3 тысячи новых школ

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что до конца 2024 года в России будет построено около 1,3 тысячи новых школ. В субботу, 4 декабря, в Москве проходит заключительный этап XX съезда партии.

"До конца 24-го года в России появятся не менее 1,3 тысячи школ для более чем миллиона учащихся", - заявил Медведев, выступая на съезде. Он отметил, что проект "Единой России" "Новая школа" нацелен на развитие системы общего, профессионального и дополнительного образования. Так, в рамках него с 2016 года уже построено 370 школ на 270 тысяч мест.

Медведев также обратил внимание на решение проблемы с развитием дошкольного образования. "Сейчас в числе наших приоритетов - ликвидация очередей в детские сады, создание условий для обучения детей, укрепления их здоровья", - пояснил он.

В рамках этого направления, по данным председателя единороссов, с 2016 года созданы свыше 480 тысяч новых мест для дошкольников. Это "позволило сказать, что мы практически задачу ликвидации очередей решили", сказал он, отметив, что уже построено три тысячи новых детских садов.