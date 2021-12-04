От COVID-19 умер актер из "Р.В.С." и "Школы" Михаил Горносталь

3 декабря скончался советский, украинский актер Михаил Горносталь. Об этом сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины.

Как уточняется, причиной смерти заслуженного артиста Украины стала коронавирусная инфекция.

Михаил Николаевич Горносталь родился 8 ноября 1945 года в селе Душновка, Черкасская область. В 1972-м окончил актерский факультет КГИТИ имени Карпенко-Карого, с того же года - актер Одесской киностудии.

На экранах - с 73-го: "Это сильнее меня", "Побег из тюрьмы", Лёвка в "Р.В.С.", "Квартет Гварнери", "Шкура белого медведя", "От Буга до Вислы, "Школа" - еще одна экранизация Гайдара, "Личная жизнь следователя Савельева", "Карпатское золото" - всего более тридцати проектов.