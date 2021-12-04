Главе СК РФ доложат о деле погибшего в Комсомольске-на-Амуре школьника

Председатель Следственного комитета РФ потребовал от руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе расследования дела о гибели 13-летнего школьника в Комсомольске-на-Амуре, сообщается на сайте СК РФ.

Глава следкома поручил установить причины, которые привели к смерти подростка.

Напомним, что трагедия произошла 3 декабря. По предварительной версии, один из учеников седьмого класса оскорбил другого, тот в ответ ударил одноклассника. От полученной травмы парень скончался в школьном медкабинете до приезда "скорой".