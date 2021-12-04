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04.12.2021 03:48
Рубрика: Происшествия

Главе СК РФ доложат о деле погибшего в Комсомольске-на-Амуре школьника

Текст: Дина Непомнящая

Председатель Следственного комитета РФ потребовал от руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе расследования дела о гибели 13-летнего школьника в Комсомольске-на-Амуре, сообщается на сайте СК РФ.

В Подмосковье школьник умер во время экзамена

Глава следкома поручил установить причины, которые привели к смерти подростка.

Напомним, что трагедия произошла 3 декабря. По предварительной версии, один из учеников седьмого класса оскорбил другого, тот в ответ ударил одноклассника. От полученной травмы парень скончался в школьном медкабинете до приезда "скорой".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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