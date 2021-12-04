Из подтопленного поселка на Камчатке ушла вода

Из камчатского поселка Крутогоровского, который накануне был подтоплен из-за мощного циклона, полностью ушла вода. В правительстве края сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Нарушенное водоснабжение восстановлено.

"Здесь работали сотрудники ресурсоснабжающей организации "КорякЭнерго". Им удалось в течение нескольких часов провести все ремонтные работы, и сейчас холодная вода поступает всем абонентам", - рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

В зоне подтопления оказались пять многоквартирных домов, где живут больше 120 человек. На здания обрушились нагонные волны. Кроме того, вода зашла на расположенные на берегу хозяйственные постройки. Некоторые из них были смыты.

В ближайшее время специально созданная комиссия оценит нанесенный ущерб. После будет принято решение о помощи местным жителям.