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04.12.2021 05:57
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье вручили медаль задержавшему насильника водителю "скорой"

Текст: Дина Непомнящая
Фото: СУ СК РФ по Забайкальскому краю Фото: СУ СК РФ по Забайкальскому краю
Фото: СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Медаль Следственного комитета России за "Доблесть и отвагу" вручили водителю машины скорой помощи из Забайкальского края Дмитрию Калашникову. В августе этого года он спас женщину от изнасилования. Приказ о награждении подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе следкома региона.

Фото: Пресс-служба главы Республики Адыгея
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Как ранее писала "РГ", Дмитрий вместе с коллегами приехал на вызов и остался ждать медиков в машине. В это время раздался крик о помощи. Не раздумывая водитель бросился на помощь. В кустах обнаружил женщину, отбивавшуюся от мужчины, пытавшегося ее изнасиловать. Калашников схватил злоумышленника, обездвижил его и удерживал, пока на помощь не подоспели коллеги. Они вызвали полицию.

"Такие люди должны стать примером для забайкальцев, ведь мужество, героизм и даже простое неравнодушие к чужой беде - те качества, которых недостает в наше время", - отметил глава СУ СК Забайкалья Юрий Русанов, вручая медаль.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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