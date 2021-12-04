На сотрудников самарской колонии после побега осужденного завели дело

В Самаре СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников исправительной колонии строгого режима после побега заключенного.

Следователи выяснили, что второго декабря этого года осужденный сбежал из-под охраны временного караула. Мужчина делал ремонт в здании ведомственной столовой на прилегающей к учреждению территории. Следователи уверены, что из-за халатности персонала исправительной колонии мужчине удалось сбежать через окно первого этажа. Сейчас преступник в розыске.

Напомним, сбежавший был осужден на пять лет и десять месяцев лишения свободы по ст.24, ч.1 УК.РФ - "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".