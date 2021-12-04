В Башкирии спасатели помогли повару освободить руку из мясорубки

В Туймазах помощь спасателей понадобилась повару. Рука женщины застряла в электрической мясорубке. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Инцидент произошел 4 декабря в Туймазинской коррекционной школе. Женщина, 1956 года рождения, работала на кухне с мясорубкой, кисть ее руки попала в механизм и застряла в металлической части. Чтобы извлечь кисть, пришлось вызывать спасателей Госкомитета РБ по ЧС.

Они сделали это с помощью специального инструмента, оказали первую помощь и передали пострадавшую женщину бригаде скорой помощи.