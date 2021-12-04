В Башкирии заключили под стражу подозреваемого в нападении на участковых

Суд избрал меру пресечения 42-летнему жителю Стерлибашевского района, подозреваемому в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Мужчина будет заключен под стражу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили обстоятельства нападения на полицейских, произошедшего днем 3 декабря 2021 года в деревне Ак-Чишма. Участковые приехали туда, чтобы доставить подозреваемого по уголовному делу на следственные действия. Однако тот отказался с ними ехать, позвал на помощь своего 52-летнего знакомого, с которыми они оказали активное сопротивление участковым: напали на них с кулаками, а затем отобрали у одного правоохранителей табельный пистолет. 52-летний мужчина несколько раз выстрелил в участковых, ранив одного из полицейских в плечо и ногу. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле, который бросили в Федоровском районе.

Преступники были задержаны по горячим следам сотрудниками полиции в тот же вечер в лесном массиве Федоровского района. 52-летний подозреваемый сейчас находится в больнице.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Хищение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору)".