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04.12.2021 18:50
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области пропала шестилетняя девочка

Текст: Мария Волкова

В городе Лысково Нижегородской области ведутся поиски шестилетней девочки. Ребенок пропал во время прогулки во дворе дома.

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В МВД по Нижегородской области сообщили, что в правоохранительные органы обратилась мать девочки. Она сказала, что дочь гуляла вместе с другими детьми во дворе дома по улице Мичурина. Около 14:40 женщина поняла, что девочки нигде нет. Своими силами найти ребенка не удалось, около 17 часов мать обратилась в полицию.

Сейчас в Лысково организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции и добровольцев. Приметы ребенка: рост 110 см, одета в светлую шапку с черным помпоном, сиреневую куртку с зайчиками, темные штаны и ботинки. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по каналу связи "02" или по телефону дежурной части отдела МВД по Лысковскому району: 8 (831) 496-15-00.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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