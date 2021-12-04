В Нижегородской области пропала шестилетняя девочка

В городе Лысково Нижегородской области ведутся поиски шестилетней девочки. Ребенок пропал во время прогулки во дворе дома.

В МВД по Нижегородской области сообщили, что в правоохранительные органы обратилась мать девочки. Она сказала, что дочь гуляла вместе с другими детьми во дворе дома по улице Мичурина. Около 14:40 женщина поняла, что девочки нигде нет. Своими силами найти ребенка не удалось, около 17 часов мать обратилась в полицию.

Сейчас в Лысково организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции и добровольцев. Приметы ребенка: рост 110 см, одета в светлую шапку с черным помпоном, сиреневую куртку с зайчиками, темные штаны и ботинки. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по каналу связи "02" или по телефону дежурной части отдела МВД по Лысковскому району: 8 (831) 496-15-00.