Бензовоз с топливом опрокинулся и загорелся под Красноярском

Грузовой автомобиль, перевозивший дизельное топливо, опрокинулся в Красноярском крае. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, инцидент произошел в 19 часов 40 минут местного времени на 10 километре автомобильной дороги "Глубокий обход Красноярска". После опрокидывания бензовоз загорелся. Водитель покинул кабину - обошлось без серьезных травм.

На дорогу пролилось примерно 10 тонн нефтепродуктов. Сюда прибыли спасатели, чтобы ликвидировать последствия происшествия с помощью сорбента. Пожар локализован на площади 14 квадратных метров, цитирует агентство представителя главка МЧС по Красноярскому краю.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта на трассе перекрыто.