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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержан участник ограбления ювелирного салона в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Подмосковье сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, который обвиняется в ограблении ювелирного магазина и нападении на полицейских. Почти четыре года мужчина находился в международном розыске, сообщает СК по Петербургу.

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Дерзкое ограбление произошло 31 января 2018 года. Группа из трех гангстеров ворвалась в салон ювелирных изделий на проспекте большевиков и вынесла оттуда содержимое нескольких витрин. Уже потом было подсчитано, что в считанные минуты добычей злоумышленников стали 1104 изделия, их общая стоимость превышает девять миллионов рублей.

Чтобы персонал магазина не оказывал сопротивления, гангстеры наставили на сотрудников оружие. Как только нападавшие уехали, работники салона вызвали полицию. Начался поиск нападавших.

Их машину засекли на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов. Но просто так гангстеры сдаваться не были готовы. Они открыли огонь по полицейским. Те, в свою очередь, произвели несколько выстрелов из табельного оружия. В результате перестрелки ранения получили один полицейский и двое злоумышленников. Еще один участник группы скрылся. Его объявили в международный розыск, и вот сейчас задержали.

В данный момент мужчина этапирован в Петербург. Его подельники за то нападение уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

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