В Крыму заявили о желании развивать экономические связи с Донбассом

Крым заинтересован развивать экономических отношений с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом РИА Новости заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

По его словам, сейчас у Крыма с республиками Донбасса не так много совместных проектов. Однако последние инициативы президента России Владимира Путина, убежден спикер крымского парламента, расширяют возможности республик в сфере торговли с РФ. В связи с этим он выразил уверенность в том, что эти инициативы станут для региона судьбоносными.

При этом Константинов подчеркнул, что тысячи жителей республик работают в Крыму в разных отраслях, причем многие уже стали крымчанами.

Ранее председатель Госсовета РК заявил, что ДНР, ЛНР и Крым объединяет общая история, пропитанная очень важными историческими скрепами.