В Ростове задержали подозреваемого в убийстве с расчленением

Сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК по региону.

2 декабря в районе 1-го Машиностроительного переулка в областном центре обнаружили фрагменты мужского тела. Тогда же следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемым оказался гражданин 1979 года рождения. Его уже допросили.

По предварительным данным, мужчины выпивали вместе, у них возник конфликт. И один из собутыльников зарезал второго. После этого он расчленил труп и вынес его на площадку для сбора мусора.