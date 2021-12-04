Новости

В ЮАР от омикрон-варианта пострадало большое количество детей до пяти лет 00:54
Кузнецова: В России сократилось число сирот и лишенных родительских прав 00:48
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке 00:31
Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан 00:22
УНИКС и "Зенит" проиграли в Евролиге 00:03
Минюст включил в реестр иноагентов четырех журналистов и одну организацию 03.12.2021
Репер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков 03.12.2021
Кириенко подарит девочке электрогитару в рамках "Елки желаний" 03.12.2021
Оператор фильма "Дорогие товарищи!" получил премию "Белый квадрат" 03.12.2021
Президент США Джо Байден объяснил свой охрипший голос 03.12.2021
"Зенит" потерял очки в матче против "Ростова" 03.12.2021
Видео: В Сочи открылся горнолыжный сезон 03.12.2021
Голикова назвала регионы с самым низким коллективным иммунитетом к COVID 03.12.2021
За сутки 79 военнослужащих вылечили от коронавируса 03.12.2021
ФСБ задержала сторонника ИГ в Калмыкии 03.12.2021
Россиянин переизбран вице-президентом Международного комитета Фэйр Плей 03.12.2021
Путин поздравил по телефону Жапарова с успешными парламентскими выборами 03.12.2021
На военном мемориале в Мытищах почтили память Неизвестного солдата 03.12.2021
Посол Антонов: Контакты Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения 03.12.2021
Стартовал пятый Всероссийский правовой диктант 03.12.2021
Экстренно севший в Иркутске самолет попал в зону обледенения 03.12.2021
Стали известны составы сборных России на Кубке мира по биатлону 03.12.2021
ЦБ сообщил о сокращении прибыли страховщиков до налогообложения 03.12.2021
В столице Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19 03.12.2021
Песков ответил на вопрос о возможных новых антиковидных мерах 03.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 00:22
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан

Численность россиян, чьи доходы находятся ниже границы бедности, по итогам третьего квартала снизилась на 2,8 млн человек. Сейчас в этой категории остаются 16 млн граждан - то есть примерно 11% населения. Это связано с увеличением среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%. Соответствующие данные представил в пятницу, 3 декабря, Росстат.

Фото: iStock
Минтруд пояснил, что изменится с появлением "границ бедности" в России

Как уточняет, со ссылкой на ведомство ТАСС, среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли за 9 месяцев с 34,9 тысячи до 40,4 тысячи рублей. Причины не только в росте социальных выплат, но и в восстановлении экономической активности и последующем росте зарплат и уровня занятости.

Как доказательство, в третьем квартале численность занятого населения увеличилась на 2,6%, а уровень безработицы снизился на 1,9 процентных пункта.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан
Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Москве
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию