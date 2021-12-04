Росстат зафиксировал резкое снижение числа бедных граждан

Численность россиян, чьи доходы находятся ниже границы бедности, по итогам третьего квартала снизилась на 2,8 млн человек. Сейчас в этой категории остаются 16 млн граждан - то есть примерно 11% населения. Это связано с увеличением среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%. Соответствующие данные представил в пятницу, 3 декабря, Росстат.

Как уточняет, со ссылкой на ведомство ТАСС, среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли за 9 месяцев с 34,9 тысячи до 40,4 тысячи рублей. Причины не только в росте социальных выплат, но и в восстановлении экономической активности и последующем росте зарплат и уровня занятости.

Как доказательство, в третьем квартале численность занятого населения увеличилась на 2,6%, а уровень безработицы снизился на 1,9 процентных пункта.