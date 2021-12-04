Умер российский актер и каскадер Игорь Афонин

3 декабря скончался российский каскадер, актер кино и ТВ Игорь Афонин. Информация об этом появилась на портале Кино-Театр.ру.

Игорь Петрович Афонин родился 23 июля 1961 года. С 90-х работал в кино как каскадер - "Новогодняя история", "День полнолуния", "Боец" и "Боец. Рождение легенды", "Охота",

В числе актерских работ - "Инструктор", "Лабиринты разума", "Мошенники. Неуловимая четверка", резонансная драма по повести Кунина "Сволочи", "Пантера", "Господа офицеры: Спасти императора", "Кодекс чести", "Мама-детектив", "Лютый".