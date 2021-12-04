Новости

От COVID-19 умер актер из "Р.В.С." и "Школы" Михаил Горносталь 12:03
Вышел трейлер второго сезона "Воспитанных волками" Ридли Скотта 11:49
"Игра в кальмара" и "Срок" вошли в десятку лучших сериалов 2021 года 10:27
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке 00:31
Британский журнал Sight & Sound назвал 50 лучших фильмов 2021 года 03.12.2021

Умер российский актер и каскадер Игорь Афонин

Новости
    04.12.2021, 12:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

3 декабря скончался российский каскадер, актер кино и ТВ Игорь Афонин. Информация об этом появилась на портале Кино-Театр.ру.

Игорь Петрович Афонин родился 23 июля 1961 года. С 90-х работал в кино как каскадер - "Новогодняя история", "День полнолуния", "Боец" и "Боец. Рождение легенды", "Охота",

В числе актерских работ - "Инструктор", "Лабиринты разума", "Мошенники. Неуловимая четверка", резонансная драма по повести Кунина "Сволочи", "Пантера", "Господа офицеры: Спасти императора", "Кодекс чести", "Мама-детектив", "Лютый".

Новости

Московский кино-мацури: в Москве идут дни японского кино 03.12.2021
Студия Disney перенесла премьеры трех частей "Аватара" 03.12.2021
Умерла актриса Нина Ургант 03.12.2021
Умер певец и телеведущий Марьян Гаденко 03.12.2021
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
МХАТ имени Горького сменит название 03.12.2021
Умер актер Виталий Тетерин 03.12.2021
"КиноПоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы ноября 03.12.2021
⧣ утраты
Фото: AP Photo/Shea Walsh
Умер актер из американских ситкомов и "мыльных опер" Эдди Мекка 03.12.2021
Умер менеджер Led Zeppelin и Black Sabbath Ричард Коул 03.12.2021
Умер советский режиссер, актер и сценарист Джасур Исхаков 03.12.2021