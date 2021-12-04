Вышел трейлер второго сезона "Воспитанных волками" Ридли Скотта

Стриминг HBO Max показал интригующий трейлер второго сезона мощной фантастической саги "папы" "Чужих" Ридли Скотта "Воспитанные волками". Ролик размещен на YouTube-канале платформы, и зрелище нас ждет, по всем признакам, исключительное.

Первый сезон, напомним, стартовал в сентябре прошлого года. Скотт выступил исполнительным продюсером шоу и лично поставил два эпизода.

В центре истории - два андроида, Мать и Отец, прибывающие с лежащей в раздрае Земли на нехорошего вида планету, где планируют основать колонию - с помощью искусственных маток "родив" шестерых детей. После чего на их маленькое общество непрерывной чередой наступают тернии, опасности, мор, голод, клерикальствующие космодесантники, засланцы и местные монстры. Причем Мать оказывается той еще штучкой - со своей волнующей и чреватой историей.

Финиширует сезон полностью инфернальным гигеровским техномракобесием - любо-дорого.

Премьеры продолжения всей этой феерии придется подождать до 3 февраля.