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Вышел трейлер второго сезона "Воспитанных волками" Ридли Скотта

Новости
    04.12.2021, 11:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминг HBO Max показал интригующий трейлер второго сезона мощной фантастической саги "папы" "Чужих" Ридли Скотта "Воспитанные волками". Ролик размещен на YouTube-канале платформы, и зрелище нас ждет, по всем признакам, исключительное.

Первый сезон, напомним, стартовал в сентябре прошлого года. Скотт выступил исполнительным продюсером шоу и лично поставил два эпизода.

В центре истории - два андроида, Мать и Отец, прибывающие с лежащей в раздрае Земли на нехорошего вида планету, где планируют основать колонию - с помощью искусственных маток "родив" шестерых детей. После чего на их маленькое общество непрерывной чередой наступают тернии, опасности, мор, голод, клерикальствующие космодесантники, засланцы и местные монстры. Причем Мать оказывается той еще штучкой - со своей волнующей и чреватой историей.

Финиширует сезон полностью инфернальным гигеровским техномракобесием - любо-дорого.

Премьеры продолжения всей этой феерии придется подождать до 3 февраля.

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