Письма с фронта сохранила его вдова, передавшая их моей жене. Так и сохранились они для потомков.
13 ноября 1941 года*
Здравствуйте, мои милые и дорогие Катя и детишки! Крепко вас целую и желаю здоровья. Нас расквартировали в одной из деревушек Ивановского района, от самого Иванова 12 километров. Хозяин дома - старик и его жена-старушка и внучок маленький. Немножко тесновато, но жить можно. Хлеба получаем 300 грамм, получаем мяса 150 грамм, сахару - 20 грамм.
Взвод у нас укомплектован людьми полностью, а лошадьми ещё не полностью. Наша часть называется транспортной ротой. У каждого красноармейца имеется 2 лошади, на которых они ездят за фуражом, сеном и по другим делам. Я выделен взводным писарем, так как наш взвод имеет крупный транспорт, поэтому учёт его крайне необходим.
Командир нашего взвода-суздальский, но долгое время жил в Москве. Фамилия его Лебедев, уже пожилой. Отделённые командиры все москвичи, народ очень тактичный и выдержанный и по возрасту примерно моих лет.
Катя! Поцелуй за меня всех первых Надю, Вячу, Юру и остальных, а Юрке напомни, чтоб он хорошенько учился. Пока до свидания.
Ваш М.В. Александров
20 ноября 1941 года
Здравствуйте, моя дорогая семья: Катя и детишки. Писем от вас пока не получил и вряд ли получу, потому что нас наверняка кажется отсюда вышлют. Где поедем на фронт, не знаю, но говорят, через Ковров. К некоторым из наших суздальских приезжали жёны.
3 дня тому назад мы мылись в бане, когда дадут обмундирования я не знаю, Свои валенки я подшил. Так что на дорогу они у меня утеплены. Поцелуй за меня всех малышей.
11 декабря 1941 года
Катя! Движемся всё ближе к фронту. Письмо пишу в 9 вечера, а в 2 часа ночи выступаем, едем на фронт в Наро-Фоминский участок. Переезд в холоде был очень трудный, и часть этого переезда делали исключительно ночью. Но всё же я пока здоров, хотя в дороге несколько раз расстраивался желудок.
Здесь, где мы проезжали и останавливались, также встречали семьи, где нет отца, сына или брата, но люди бодрятся. Также советую и вам, так как этим горю не поможешь. Письмо я напишу вам, когда приедем на место. Иногда бывает, что нет ни одной свободной минуты, особенно когда ехали ночью, приедем утром утомлённые с ночи, хочется ужасно спать, а тут нужно прежде получить корм для лошадей, сводить на водопой, попить или поесть самому: один час или два соснёшь и снова к лошадям
Целуй всех крепко, крепко.
Ваш дорогой М.В. Александров.
18 декабря 1941 года
Вот уже три дня как мы прибыли на место по Наро-Фоминскому направлению. Это от города расстояние около 20 км. Слышны орудийные выстрелы. А до нашего приезда это место, где мы сейчас расквартировались, занимали немцы, но их отсюда прогнали. Последние четверо суток ехали почти день и ночь, безусловно, было трудно очень, так как спали по 3-4 часа.
Напишите, как вы живёте, как дело с хлебом, с пособием, что получили из колхоза, как с кормом, вообще всё подробнее. Зиночку прошу порубить мне табачку, т. к. табак свой у меня весь дошёл, а дают его очень мало.
Милая Катя! Желаю одного, чтобы встретиться со своей семьей и зажить снова нормальной жизнью, а это будет зависеть от того, насколько скоро разобьют врага, а его стали бить действительно крепко. Каждый день нас информируют, что по всем направлениям Красная армия берет перевес и гонит врага!
21 декабря 1941 года
Здравствуйте, милые дорогие мои моя семья Катя и детишки! Я пока жив и здоров, живём по казарменному в одном помещении всем взводом. Встаём в 6 часов и идём на конный двор, что стоит на речке. Лошадей после водопоя убираем в конюшню. Чистим лошадей, даём овса и идём на завтрак. После завтрака занимаемся разными делами по оборудованию конюшни, помещения, где живём, заготавливаем дрова и другие работы и наряды, так что делов хватает. В обед опять пойка и кормление лошадей и так весь день проводим в делах. Ночью меня забивает сильный кашель.
Как приехали, суток четыре была сильная канонада, когда наши войска окружали Наро-Фоминск. А сегодня здесь затишье. Нам, конечно, ничего не известно, когда нас пошлют на фронт.
Крепко вас всех целую, особенно Надю и Славика.
26 декабря 1941 года
Милая и дорогая моя семья: Катя, Ляля, Зина, Люда. Нюра, Юра, Славик и Надя. Вот уже как две ночи нас собирали на фронт и часть людей нашего взвода уехала, но другая часть осталась только потому, что мы не готовы упряжью.
Плоховато, что нет ещё брюк, так как тужурки короткие и в этом пенжаке холодновато. Ну здесь приходится приспосабливаться. И можно было бы жить неплохо, но жить здесь не придётся, так как не сегодня так завтра вышлют на фронт, а зимой воевать очень плохо!
5 января 1942 года
Здравствуйте, дорогая моя семья. Я очень беспокоюсь, почему до сих пор мне нет от вас писем. В штаб роты я хожу каждый день и проверяю письма и не могу их найти. Меня очень беспокоит, что и как вы живёте.
Стоим всё на том же месте, но обстановка стала более спокойной после взятия Наро-Фоминска. На работу нас теперь несколько утеплили, и мы стали похожими на настоящих жильцов. Вчера ходили в баню, надели чистое бельё а одежда была пропущена через дезинфекционную камеру. Харчи у нас не улучшаются, но с желудком у меня чудеса: болеть перестал, оказывается, эта пища оздоровила его.
11 января 1942 года
Здравствуйте дорогая Катя и детишки! 7 числа мы приехали на фронт. Пока нас прикрепили к интендантству дивизии для подвозки и развозки по частям продовольствия, фуража и вооружений.
По пути на фронт много встречали ужасов войны. Есть селения, которые целиком сожжены, остались одни признаки - колодцы, много на пути видели трупов и разных трофеев. Спать приходится в одежде, так как войска Гитлера не оставили почти ни одного уцелевшего дома. Весь оккупированный край опустошён!
От вас писем ещё не получал и теперь, наверное, долго не придётся получить, потому что наш адрес теперь другой. Так надоело, что ужас. Но враг отходит быстро. И, наверное, до нашей старой границы будет разбит.
31 января 1942 года
Здравствуйте милая и дорогая моя семья Катя, Ляля, Зина, Люда, Нюра, Юра Славик и Надя!
Мы почти ежедневно двигаемся вперёд к Смоленску. Вот остался один переход до гор. Вязьмы. За время пути были три раза под обстрелом немецких самолётов, из них самый ужасный был 30 января. Мы стояли сутки в одной деревушке и вот утром в 9 часов появился немецкий самолёт, выследил расположение и через несколько минут летя над крышами домов начал пулемётной очередью строчить во что попало. Пули имели зажигательное свойство и два дома тут же загорелись, тушить которые было опасно, так как этот самолёт или другой появятся и начнут своё гнусное дело. Кроме пуль самолёт сбросил более 10 бомб, разрушив 3-4 дома. В нашем взводе убило 6 лошадей 4 лошади тяжело ранило и ранило 3-х бойцов, а жертв вообще за этот день было немало.
В такие налёты редко можно рассчитывать на спасение. И я в этот день сроду в своей жизни не переживал страха, как тут. Вокруг нашего дома горел дом соседа, а самолёт над крышами домов продолжал летать, стрелять из пулемёта и сбрасывать бомбы. Почти весь день ничего не хотелось есть и только к вечеру, когда самолёты больше не появились, только вспомнилось и захотелось есть. Переезд на следующий день делали ночью.
Храни вас всех господь! Ваш М.В. Александров
Без даты\ возможно апрель 1942 года/ или февраль
Милая Катя и детишки! Почти я один из нашего взвода самый несчастный человек. Все получают письма, хотя и редко, а я от вас до сих пор не получил ни одного письма и что у вас совершенно не знаю.
Кабы вы знали, как надоело всё это - даже не можете представить себе. Из нашего взвода 26 человек держат оборону, уже убило 2-х: из Москвы и из Шуи, несколько человек ранило Я же пока в обороне не был, но избежать этого невозможно, потому что на нашей линии повели наступление. Предвидится ли встретиться с вами, сказать трудно. Только вся надежда на ваши молитвы. Остаюсь жив и крепко вас всех целую.
Ваш Александров
8 апреля 1942 года. Последнее письмо
Здравствуй милая моя семья: Катя и детишки! Шлю я вам свой сердечный привет, желаю вам здоровья и крепко, крепко вас всех целую. Писал вам очень много. Катя! Я получил пока от вас одно письмо, писанное 27 января 42 года, но теперь буду ждать и следующих писем.
Я остаюсь жив и здоров. Привет Форе и старикам.
М.В. Александров
Последнее письмо Кати тоже не дошло до адресата...
В семейном архиве сохранилось письмо вдовы Екатерины Алексеевны Александровой, датированное 15 апреля 1942 года. Оно вернулось отправителю с полевой почты мужа...
15 апреля 1942 года
Здравствуй, милый и дорогой Миша. Очень печально читать, что ты не получаешь от нас писем, а послали мы их тебе больше десятка.
Миша! Все мы живы, здоровы. Вячек и Надя выросли, зарумянились и частенько вспоминают своего папу и всё ждут домой с гостинцами. От Фори (старший сын Христофор на фронте, он пройдёт всю войну и вернётся домой - Авт.) нет письма с 23 февраля. Что с ним - не знаю. Это меня очень беспокоит.
Живём пока ничего. Хлеба изредка дают из сельпо, а то купила пуд в колхозе за 1800 рублей, а что будет дальше - не знаю. Я всё время за делами, то работаю в колхозе, а то заготовила 3 куб. метра берёзовых дров. Пилить было очень трудно, но я всё же сумела это сделать! Весной нарубили хворосту. Много трудностей без тебя, но ничего на сделаешь, приходится мириться со всем. Жалко очень детей и жалко вас.
Пока всё. Целуем тебя крепко, крепко. Твоя Катя
Рядовой гужтранспортной роты Михаил Александров пропал без вести в апреле 1942 года под Вязьмой. Запросы родственников в Смоленский архив о возможном месте его захоронения не дали результата.