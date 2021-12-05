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05.12.2021 13:54

Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии

Всеобъемлющая народная демократия Китая помогла сотням миллионов человек избавиться от нищеты и взять под контроль пандемию COVID-19. Об этом на Международном форуме по демократии заявил гендиректор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Шэнь Хайсюн вспомнил свой 30-летний опыт работы журналистом, отметив, что провел много времени в поездках по регионам. Это позволило ему стать свидетелем фундаментальных перемен к лучшему. "Особенно в новую эпоху Китай претерпел глубокие изменения. Я почувствовал, что демократическая концепция, отстаиваемая председателем Си Цзиньпином, подобна свежему воздуху", - сказал Шэнь.

В тоже время США, подчеркнул глава CMG, в течение многих лет насаждали свою демократию в американском стиле по всему миру, независимо от истории и национального контекста других стран - от Ирака до Афганистана, от Африки до Латинской Америки и "арабской весны", что привело к катастрофическим последствиям, гибели людей и коллапсу экономик.

"Глядя в отчаявшиеся глаза афганцев, которые были убиты американскими солдатами в результате так называемого "точечного удара", я думал: неужели это та демократия, о которой говорят США? Почему США не внедряют такую демократию на своей собственной земле?" - отметил Шэнь Хайсюн.

"Сегодня все больше людей осознают, что о демократии должен судить народ той или иной страны, а не те, кто находится за ее пределами", - добавил глава Медиакорпорации. "Демократия - это не декорация, она должна быть ориентированной на людей и служить улучшению условий жизни людей. В противном случае, как бы красиво это ни звучало, это самообман".

По словам Шэнь Хайсюна, в настоящее время мир претерпевает беспрецедентные изменения. В связи с тем, что COVID-19 опустошает земной шар, судьбы людей со всего мира связаны более тесно, чем раньше. На этом фоне международные СМИ должны брать на себя большую ответственность.

"Мы верим в силу справедливости, и будем привержены распространению объективной и справедливой информации. Мы верим в силу солидарности, и будем способствовать обмену между различными цивилизациями и внесем свой вклад в создание сообщества единой судьбы", - резюмировал гендиректор CMG.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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