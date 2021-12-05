Постановление правительства Ленинградской области от 2 декабря 2021 года № 775 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац второй пункта 1.19.1 признать утратившим силу;

в пункте 1.19.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.19.2. В зоне 1 и зоне 2 деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), стоматологий, бань, бассейнов осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. При этом в случае наличия у таких объектов паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешена без предъявления посетителями, достигшими 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, при условии, что количество посетителей объектов будет составлять: в зоне 1 - до 50 процентов заполняемости, в зоне 2 -до 75 процентов заполняемости.",

абзац третий признать утратившим силу;

пункт 1.19.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае наличия у кинотеатров паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешена без предъявления посетителями, достигшими 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

абзац шестой пункта 1.21 признать утратившим силу;

в пункте 1.27:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

""Деятельность спортивных, физкультурных организаций, тренировочных баз, в том числе функционирующих в зданиях (помещениях) домов культуры, бассейнов (далее - физкультурно-спортивные организации) в части проведения тренировочных мероприятий и/или занятий физической культурой и спортом осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. Посетители, находящиеся на территории зданий (помещений), где осуществляют деятельность физкультурно-спортивные организации, подлежат обязательной входной термометрии, должны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В зоне 1 и зоне 2 дополнительным условием является наличие у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Данное условие не распространяется на посетителей, сопровождающих исключительно до/от раздевалки и передачи тренеру несовершеннолетних детей до 8 лет включительно. Указанное дополнительное условие не применяется к физкультурно-спортивным организациям, оформившим паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.",

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

""Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у которых не менее 80 процентов работников (от фактической численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. Рекомендовать руководителям медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, у которых не менее 95 процентов работников имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.",

абзацы двадцать пятый и двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"Осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, концертных организаций, запрещено с 23.00 до 6.00 часов.

Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие у участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

в пункте 1.35 после слов ""государственных предприятий Ленинградской области" дополнить словами ", а также иных организаций, учредителями которых является Ленинградская область,";

в абзаце четвертом пункта 1.36 после слов "муниципальных предприятий" дополнить словами ", а также иных организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) строки 24 - 26 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







