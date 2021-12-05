Полиция в Берлине задержала почти 60 ковид-диссидентов

В первые выходные декабря по немецким городам прокатилась волна протестов тех, кто выступает против идеи обязательной вакцинации и очередного ужесточения мер по борьбе с "короной", особенно для непривитых. Где-то ковид-диссиденты собирались небольшими группами, а где-то на акции выходили несколько тысяч человек, передает Spiegel online. В Берлине прошли задержания зачинщиков беспорядков.

В Гамбурге организаторам удалось зарегистрировать 2000 участников, однако реально на улицы вольного ганзейского города вышли 5000 человек. В целом акция прошла мирно, однако люди не соблюдали дистанцию и большинство принципиально не носили маски. В Потсдаме в уличном пикете возле здания ландтага принял участие сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла. Во Франкфурте-на-Майне полиция разогнала две демонстрации.

В Берлине, несмотря на запрет, в районе Фридрихсхайн митинг собрал трехзначное число участников. СМИ сообщают о сопротивлении стражам порядка. Двое из них "получили легкие травмы, но смогли продолжить несение службы". Также на репортера Tagesspiegel, который снимал происходящее на мобильный, напал демонстрант и попытался отнять у него гаджет. Против хулигана возбудили дело о попытке ограбления. По данным берлинской полиции, в общей сложности в столице было задержано 58 человек - 38 мужчин и 22 женщины.

При этом СМИ бурно обсуждают инцидент, случившийся еще в пятницу: тогда группа ковид-диссидентов устроила факельное шествие к дому главы минздрава земли Саксония Петры Кёппинг. Правоохранители считают, что в толпе было много представителей праворадикального подполья. Марш "факелоносцев", вызывавший явные ассоциации с эпохой национал-социализма, осудили все немецкие партии.