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05.12.2021 19:58
Рубрика: Происшествия

На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение

Текст: Ирина Огилько

На Калужско-Рижской линии нет движения поездов от станции "Октябрьская" до "Новые Черемушки". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По данным департамента, остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона постороннего человека. "В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сообщает ведомство. Также увеличены интервалы движения поездов на центральном участке Замоскворецкой линии. Здесь также проверяют поезд.

Как напоминает дептранс, спускаться на путь, а также ехать вне пассажирского салона поездов - смертельно опасно.

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