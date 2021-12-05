На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение

На Калужско-Рижской линии нет движения поездов от станции "Октябрьская" до "Новые Черемушки". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным департамента, остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона постороннего человека. "В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сообщает ведомство. Также увеличены интервалы движения поездов на центральном участке Замоскворецкой линии. Здесь также проверяют поезд.

Как напоминает дептранс, спускаться на путь, а также ехать вне пассажирского салона поездов - смертельно опасно.