В Приамурье экс-сотрудниц соцзащиты осудили за махинации с выплатами

В Амурской области вынесли приговор бывшей начальнице ГКУ АО "Управление социальной защиты населения по Мазановскому району" и ее экс-подчиненной - руководившей отделом социальной помощи семье и детям. Женщин признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как стало известно, работники соцзащиты, осуществляя помощь по подбору жилья пострадавшим во время паводков 2019 и 2020 годов, обманули одного из получателей сертификата, предложив ему купить дом у жительницы села Новокиевский Увал. Хозяйка хотела получить за него 3,5 миллиона рублей. Сумма сертификата была больше. Покупателю сообщили завышенную стоимость, а продавец, не знавшая об обмане, отдала разницу в 788 тысяч рублей злоумышленникам.

"Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области, обеспечившими оперативное сопровождение при задержании одной из чиновниц при получении части денежных средств", - сообщили в пресс-службе СУ СК Приамурья.

По информации областной прокуратуры, обе женщины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. С учетом этого бывшую начальницу управления приговорили с заключению в исправительной колонии общего режима на 4,5 года, вторую фигурантку - к трем годам и восьми месяцам в колонии общего режима. Обе лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Приговор еще не вступил в законную силу.