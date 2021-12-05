В Анапе мужчина выбросил собаку с девятого этажа

Полицейские в Анапе установили личность человека, который мог сбросить собаку с многоэтажки. От падения на землю животное погибло, сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Правоохранители отправились на место происшествия после заявления местной жительницы. Личность подозреваемого удалось установить вскоре, во время оперативно-розыскной работы.

- Выяснилось, что в тот же день, когда злоумышленник выбросил собаку из окна, он был задержан полицией за совершение другого административного правонарушения, - говорится в сообщении.

Теперь кроме наказания за мелкое хулиганство мужчине грозит наказание по статье 245 Уголовного кодекса РФ "Жестокое обращение с животными". Дело может быть возбуждено после выяснения всех обстоятельств.