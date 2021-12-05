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Умер автор "Песни о маленьком трубаче" Сергей Крылов

Новости
    05.12.2021, 17:58
Текст:   Олег Усков

В возрасте 80 лет скончался бард и журналист Сергей Крылов - автор сотни песен, самыми любимыми и известными из которых стали "Зимняя сказка" и легендарная "Песня о маленьком трубаче". Сергей Анатольевич ушел 30 ноября. Некролог публикует KP.RU.

Сергей Крылов родился 4 июня 1941 года в Москве. В самом начале войны вместе с родителями переехал на Урал, где его отец занимался строительством обороненных заводов. В 1964-м окончил физфак МГУ, отделение ядерной физики, кандидат физико-математических наук. Работал в Физическом институте имени Лебедева АН СССР, затем - научным редактором в издательстве "Высшая школа".

В 1962-1965 годах был комиссаром агитбригады физфака МГУ, "кузницы кадров" самодеятельной песни, где в те годы начинали Сергей Никитин, Сергей Смирнов, Дмитрий Гальцов и Лидия Белостоцкая. Многие из участников агитбригады писали свои песни на слова Крылова.

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