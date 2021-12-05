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05.12.2021 02:46
Рубрика: В мире

В Германии 72-летний пилот посадил самолет на автобан и спровоцировал ДТП

В Германии одномоторный самолет совершил аварийную посадку на автобане на юго-западе страны. Об этом сообщает полицейское управление города Пирмазенс (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

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Отмечается, что инцидент произошел днем в субботу. Самолет направлялся из Франции в Нижнюю Саксонию, когда у него внезапно отказал двигатель. 72-летнему пилоту пришлось быстро принимать решение, куда посадить самолет, передает ТАСС.

Самолет совершил посадку на мост Шварцбахтальбрюкке на автобане, где столкнулся с грузовиком. Высота моста около 100 метров, он пересекает долину реки Шварцбах. В результате происшествия водитель автомобиля не пострадал, сам пилот получил легкие травмы. Автобан был несколько часов полностью закрыт для движения.

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