В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана"

Польские власти подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана", о чем первоначально стало известно из СМИ. Сообщается, что судно со скоростью 11 узлов (более 20 километров) в час шло прямиком в направлении островного пляжа в Гданьском заливе и при этом не отвечало на вызовы капитана порта. Проверка показала, что трое членов экипажа, включая капитана, были не трезвы, цитирует РИА Новости сообщение морского управления Гдыни. Комментариев российской стороны на этот счет пока не поступало.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря, когда сухогруз под российским флагом шел из Клайпеды в северный порт Гданьска, однако внезапно сошел с фарватера. Тогда управление уведомило о ситуации морских пограничников, которые вмешались в ситуацию. На место также выдвинулось подразделение морской поисково-спасательной службы. "Сотрудники Кашубского дивизиона Пограничной стражи поднялись на борт корабля и проверили трезвость экипажа. Три человека из экипажа, включая капитана, были нетрезвы", - утверждают польские чиновники.

Сейчас корабль стоит на якоре. Инспектор порта Гдыни его осмотрел и официально оформил акт задержания судна. Ранее в Российском профсоюзе моряков сообщили агентству РИА Новости, что экипаж пока не обращался к ним за помощью.