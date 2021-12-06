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06.12.2021 11:54
Рубрика: В мире

Бывших лидеров Мьянмы приговорили к тюремным срокам

Текст: Юрий Когалов

Суд Мьянмы отправил на четыре года в тюрьму бывшего президента страны Вин Мьина и экс-госсоветника, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Как передает Associated Press, в обоих случаях они были признаны виновными в разжигании вражды и нарушении правил по борьбе с коронавирусом.

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Военные, пришедшие к власти в феврале этого года, не исключают, что им могут быть предъявлены и другие обвинения. В ближайшее время состоится судебное заседание по одному из дел о коррупции, в рамках которого Аун Сан Су Чжи могут привлечь к ответственности. Ранее против нее уже выдвинули обвинения в хищении крупных средств, в нелегальном импорте и эксплуатации портативных радиостанций, в нарушении закона о средствах связи, не считая тех двух пунктов, по которым были вынесены решения.

Напомним, 1 февраля военное командование Мьянмы отстранило от власти президента республики Вин Мьина и объявило в стране чрезвычайное положение сроком на один год. Военные объяснили свои действия тем, что, по их мнению, на парламентских выборах 8 ноября 2020 года были зафиксированы фальсификации. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Почти год в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.

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